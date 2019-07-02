Жильцы аварийных домов в Липецкой области получили новые квартиры

Во вторник 26 липецких семей, которые ранее проживали в ветхом и аварийном жилье, получили ключи от квартир в новом доме в микрорайоне «Звездный». Поздравить их с новосельем приехал врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

Вместе с ним приехали замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и мэр Липецка Евгения Уваркина, сообщает LipetskMedia.

«Мы очень долго ждали возобновления программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Липецкая область стала одним из первых регионов в стране, кто сформировал необходимый пакет документов, и первым, начавшим вручать семьям ключи», – сказал Артамонов.

Врио губернатора добавил, что область и дальше будет работать с федеральным центром, чтобы переселение липчан из аварийного жилья шло опережающими темпами.

Сергей Степашин поздравил липчан с получением новых квартир и напомнил о том, что в России из негодных для жизни условий предстоит переселить около миллиона человек. Будущих новоселов и управляющую компанию он призвал внимательно следить за домом, чтобы жизнь в нем всегда была уютной и комфортной.

Максим Егоров, помимо поздравлений, выразил надежду, что им будет приятно не только жить в новых квартирах, но и отдыхать в благоустроенном дворе.

Получившая ключи от квартиры Светлана Пахуридзе вместе с супругом и двумя сыновьями рассказала, что семь ждала переезда в новое жилье 7 лет. Ее дом в поселке ЛТЗ признали аварийным в 2012 году. О жизни в нем у липчанки остались мрачные воспоминания. Часто случались перебои с горячей водой, а за отопление из-за изношенности систем каждый сезон семья платила по 4,5 тыс. рублей. В новой трехкомнатной квартире таких проблем быть уже не должно.

Всего в доме №2 по улице Сергея Казьмина квартиры в 2019 году получат 49 семей.

О реализации программы переселения из аварийного фонда в Липецкой области Артамонов накануне рассказал президенту Владимиру Путину.