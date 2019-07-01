Путин встретился с врио губернатора Липецкой области

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1 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:27  |  vz.ru
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Приехать в Россию станет гораздо легче

Калининград станет куда более открыт для иностранцевФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия делает еще один шаг навстречу иностранным туристам. С 1 июля они смогут посещать по упрощенной процедуре – с помощью электронной визы – еще один российский регион, Калининградскую область. Ранее такой же порядок въезда в Россию уже был опробован на Дальнем Востоке, но перспективы этой модели въезда куда масштабнее. Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

Трамп договорился о встрече с Ким Чен Ыном с помощью поста в TwitterФото: Kevin Lamarque/Reuters
Впервые в истории президент США оказался на территории КНДР. Использовав лишь одно сообщение в Twitter, Дональду Трампу совершенно внезапно удалось договориться с Ким Чен Ыном о встрече на «38-й параллели». Что означает происходящее как для отношений США и КНДР, так и для всей международной повестки дня? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
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            Путин встретился с врио губернатора Липецкой области

            1 июля 2019, 16:49

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. Обсуждалось социально‑экономическое положение в регионе.

            «Скоро будет девять месяцев со времени нашей первой встречи, поэтому по некоторым вопросам мы уже что-то сделали. Что-то удалось, что-то нет. Подняли зарплату бюджетникам на 10%, которые не вошли в Ваши майские указы. Посмотрели, там много очень было категорий, 43 тыс. людей, где-то 1 млрд мы потратили», – приводятся слова Артамонова на сайте Кремля.

            Это коснулось работников лесного хозяйства, ветеринарии, спортивных учреждений, службы занятости, водителей, бухгалтеров и представителей других профессий.

            Он также сообщил, что создана новая система общения с населением. С ноября 2018 года работает сайт «Развиваем Липецкую область вместе». За это время на него поступило 8 тыс. 348 обращений, предложений и жалоб. Средний срок ответа на обращение составляет 9,3 дня.

            «Уже стараемся, чтобы ответ был равен решению проблемы там, где мы можем это сделать», – сказал Артамонов.

            По словам Артамонова, уже найдено решение по 19 из 20 домов дольщиков.

            «Не скажу, что без сложностей, постоянно в ручном управлении. По одному дому, ему 13 лет, он уже непригодный (для достройки), мы будем просить помочь. Я подготовил письмо, потому что там надо его сносить, и мошенничество там, очень большие проблемы. Вместо 148 квартир продали 330 квартир. Да, проблемный, самый большой дом по улице 50 лет НЛМК», – сказал он.

            По словам Артамонова, была серьезно улучшена комфортная городская среда, выделили большой объем внебюджетных денег.

            «У нас в Липецке будет три новых парка, Елец – еще один крупный город – еще четыре, и по малым населенным пунктам. Владимир Владимирович, детские площадки попали как раз в точку. Оказалась колоссальная востребованность, то есть громадное количество реакций до сих пор приходит. Не делали давно детские площадки. Сначала объявили, что 150, теперь и бюджет, и внебюджет – нашли деньги на 250 площадок, в этом году будем делать», – сказал он.

            По его словам, регион одним из первых получил финансирование по аварийному жилью.

            «2 июля будем 49 семей переселять. Надеюсь, что мы это сделаем первыми в России. По фонду капремонта тоже мы продвигаемся, денег у нас достаточно, омолодили менеджмент – улучшается результат», – сообщил врио главы региона.

            С 2019 по 2025 будет расселено 113,16 тыс. квадратных метров аварийного жилья, улучшат условия проживания 6,86 тыс. человек. Объем средств Фонда и областного бюджета в рамках долевого финансирования на расселяемую площадь составит 3,8 млрд рублей – 95% и 5% соответственно. На первом этапе (2019-2020 годы) планируется расселить 26 домов в шести муниципальных образованиях Липецкой области. Это позволит улучшить условия проживания 665 человек. Объем средств составит 343,3 млн рублей, в том числе средства фонда – 326,1 млн рублей.

            Он также сообщил, что в этом году в Липецкой области 21 инвестпроект. В агропромышленном секторе создано 2,4 тыс. рабочих мест.

            «По сельскому хозяйству: по овощам закрытого грунта мы в тройке, по сахару – в тройке, хороший экспортный потенциал, то есть те планы, которые у нас есть, мы выполнили. Транспорт: когда я приехал, увидел, что старые «ЛиАЗы» ходят, купили 197 автобусов. Елец – полностью у нас обновлён автобусный парк, Липецк – частично, почти миллиард потратили. И межгородские, межмуниципальные перевозки тоже обновляем. Последний автобус сейчас приходит в этом месяце», – сообщил Артамонов.

            По его словам, в этом году сданы три сельских дома культуры, две школы, ясли, детские сады с яслями. 

            «Мы должны к 2021 году закрыть полностью проблему с очередями по результатам нацпроекта. Три физкультурно-оздоровительных комплекса – Вам задавали вопрос на «Прямой линии», – напомнил он.

            По его словам, большой вопрос – экология.

            «Мы подписали с нашим основным предприятием – НЛМК, на питерском форуме меморандум, они почти 35 млрд тратят. У них будет новая «зеленая» энергетика, что имеется в виду: попутный конверторный газ они теперь будут перерабатывать в электроэнергию. Снижение выбросов – на 3 тыс. тонн. Будет у нас, Владимир Владимирович, к Вам просьба. И НЛМК, и липецкие очистные сооружения находятся рядом, в одном месте. И там примыкает жилой район, поэтому нам надо будет этот вопрос закрывать. У нас здесь по этапам все расписано, мы готовим проекты. Мы будем просить Вас поддержать», – сказал Артамонов.

            Для улучшения экологической ситуации в областном центре необходима модернизация Липецкой станции аэрации. Для этого потребуется около 2,3 млрд рублей. В настоящий момент жители города часто жалуются на неприятный запах сероводорода, исходящий от иловых осадков, складируемых на станции.

            Также он сообщил, что многодетным семьям выдано 2 тыс. участков, но не было коммуникаций.

            «Нас министерство строительства поддержало. Со Сбербанком мы сделали кредитный продукт, которого не было. Сейчас работаем с жителями. Но на ИЖС не распространяется льготная ставка 6% процентов. А у нас ввод жилья – 72% индивидуальное жилищное строительство. То есть наши многодетные семьи, получается, не очень хорошо вписываются в эту программу. Когда мы сейчас сделали коммуникации, отсыпали дороги, воду нам дали», – сказал врио главы.

            «Да, на ИЖС не распространяется», – согласился Путин.

            «[У нас ИЖС] 72% ввода, а мы – регион, который вводит очень много. У соседей, в Воронеже, – 80%. И если бы можно было на нас как-то квотировать», – попросил Артамонов.

            Также на встрече Артамонов рассказала об обновлении управленческой команды. С октября в администрацию области пришли на работу 60 новых руководителей. При этом для совершенствования и упорядочения структуры, сокращения затрат на содержание администрации области и исполнительных органов государственной власти была проведена оптимизация штатной численности государственных гражданских служащих на 190 единиц.  Средний возраст сотрудников администрации руководящего звена снизился с 47 до 39 лет, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.


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