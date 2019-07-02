Эксперт: Россия и Чехия урегулируют разногласия по авиаперелетам

Российские авиакомпании смогут летать в Чехию в прежнем режиме и после 7 июля, страны должны успеть договориться, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик СССР и эксперт Ространснадзора Олег Смирнов.

Во вторник стало известно, что чешские власти запретили ряд рейсов российских авиакомпаний в страну из-за того, что Москва и Прага ранее не смогли договориться насчет разрешений о полетах из Праги в Сеул над территорией России. В итоге чуть позже запрет был снят до 7 июля.

«До 7 июля две комиссии каждого государства встретятся, обсудят этот вопрос и найдут выход из положения. Они или пересмотрят межправительственные соглашения, или внесут в них поправки и выпустят новый документ, после чего все будет урегулировано», – уверен собеседник.

Смирнов подчеркнул, что все взаимоотношения гражданских авиаций мира строятся на основании межправительственных соглашений, в которых оговариваются условия полетов между странами.

«Главной отличительной чертой таких соглашений является паритет, все должно быть на равных: и количество самолетов, и их емкость, и частота полетов. Чехи в последнее время нашли якобы нарушения паритета, что и явилось одной из причин сумбура», – заметил собеседник.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Чехия аннулировала выданные «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы отменили. После стало известно, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии. Позже запрет сняли.