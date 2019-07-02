Роскачество сравнило мультизерновой и обычный хлеб

Роскачество исследовало мультизерновой хлеб и выяснило его преимущества и недостатки по сравнению с обычным, сообщили в ведомстве.

«Если бы не содержание соли, безусловно, его можно было бы назвать полезным. В мультизерновом хлебе много пищевых волокон, необходимых для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта и для профилактики нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистых заболеваний. Если выбирать между хлебом обычным и МЗЦ (мультизерновой, зерновой и цельнозерновой хлеба – прим. ВЗГЛЯД), то предпочтение следует отдать последнему», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего на основании стандарта НИИ хлебопекарной промышленности было проверено 11 торговых марок мультизернового хлеба в ценовом диапазоне от 38 до 196 рублей.

Опережающие требования установлены к содержанию пищевых волокон, массовой доле зерновых продуктов, фосфора и соли.

Повышенные требования к содержанию соли (1 грамм на 100 граммов хлеба) связаны с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения потреблять не более 5 граммов соли в сутки. Только у одного из из исследованных образцоы ее содержание было близким к требованиям Роскачества.

В ведомстве отметили, что весь исследованный хлеб не содержит пестицидов, ГМО, плесеней и патогенных микроорганизмов.

Напомним, ранее в Роскачестве назвали лучшее детское питание, дали рекомендациипо выбору самых полезных напитков в жару.