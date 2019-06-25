Роскачество назвало лучшее детское питание

Специалисты Роскачества провели исследование сухих молочных смесей 21-й торговой марки российского и зарубежного производства, в ходе которого выяснили безопасность каждого из образцов, а также назвали самое качественное детское питание, сообщили в ведомстве.

«В результате выяснилось, что продукция всех торговых марок безопасная. В составе не обнаружены антибиотики, тяжелые металлы и токсичные элементы. Микробиологические показатели всех исследованных сухих молочных смесей соответствуют установленным требованиям. Консерванты (в числе которых пропионовая, сорбиновая и бензойная кислоты) в составе отсутствуют», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскачества.

В ведомстве отметили, что исследование выявило проблему достоверного информирования потребителей о содержании в продукции витаминов и нутриентов. Так, например, в одном из образцов содержание кальция и магния оказалось ниже установленных норм, а в продукции девяти торговых марок было недостаточно витамина С.

Но несмотря на отклонения от информации, заявленной в маркировке, продукция большинства торговых марок обеспечит здорового ребенка необходимым количеством всех веществ.

В ведомстве отметили также, что качество сухих молочных смесей не связана напрямую с ценой.

«Так, стоимость 100 г сухой смеси «Беллакт оптимум 1», получившей в рейтинге наивысший балл (5), стоит 61,25 рубля, а смесь Frisolac, получившая наименьший балл (3,428) стоит 67,14 рубля», – заявили в Роскачестве.

Напомним, в 2012 году в связи с заболеванием 13 грудничков сальмонеллезом в Иркутской области Роспотребнадзор приостановил реализацию сухой адаптированной молочной смеси для детей «Дамил 1» Люкс бельгийского производителя FASSKAS.A.