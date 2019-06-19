Роскачество назвало лучшие напитки в жару

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору самых полезных напитков в жару.

Чтобы утолить жажду, лучше всего отдать предпочтение обычной воде. При этом особое внимание нужно обращать на качество потребляемой воды, передает РИА «Новости».

«В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды», – говорится в сообщении Роскачества.

Отмечается, что при выборе воды стоит ориентироваться на общую минерализацию, так как это одно из важнейших свойств. В частности, вода высокого качества будет иметь в составе не менее 200-300 мг/л минеральных веществ.

Специалисты подчеркивают, что при выборе воды стоит обратить особое внимание на производителей. Вода в стеклянных бутылках дольше сохраняет свои полезные свойства.

«Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве», – подчеркивает Роскачество.

При выборе кваса и лимонада лучше всего ориентироваться на ГОСТ. При производстве классического кваса не должны применяться искусственные добавки. Надпись «живой» на этикетке – это всего лишь маркетинговая уловка, отмечают эксперты.

Что касается лимонада, то его не рекомендуют пить в жару, поскольку он провоцирует резкий подъем уровня сахара в крови.

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