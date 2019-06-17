Как выбрать хорошую клубнику?

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17 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
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Британский спецназ готовится к новой войне

Британские спецподразделения недавно прошли большую реформу - и теперь их ждет новаяФото: defenceimagery.mod.uk
Будет ли британский спецназ воевать с Россией? Именно такие предположения были сделаны после публикаций о том, как изменится подготовка спецподразделений Великобритании – вместо борьбы с терроризмом они будут затачиваться на проведение спецопераций в рамках широкомасштабной войны. Но с кем будет эта война? Есть основания полагать, что Россия тут ни при чем. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Москва и Запад вместе победили в Молдавии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Свержение олигарха Плахотнюка в Молдавии – это не только победа молдавского народа. Это еще и геополитическая победа России – причем не «над», а «с» Западом. Подробности...

Русский язык – залог сохранения Украины

Глеб Простаков, журналист
Требование о государственном статусе русского языка должно стать маркером реальной оппозиции, которая рано или поздно появится на Украине. Ведь Украина либо возможна как двуязычная толерантная страна, либо невозможна в принципе. Подробности...
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Начало конца демократической легитимности

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто до сих пор верит в демократию, должен держать кулаки за Трампа. Свалив Дональда, мировая элита попытается решить вопрос «популизма» раз и навсегда. И тогда одно из двух – или хаос, или мир Оруэлла. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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            Как выбрать хорошую клубнику?

            		   17 июня 2019, 19:27
            Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
            Текст: Иван Абакумов

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            При выборе клубники стоит обращать внимание на ее запах, цвет и размер. Не менее важно учитывать место произрастания, длину хвостика и жесткость ягод, говорится в рекомендациях, подготовленных экспертами Роскачества.

            Малоизвестный факт – ягода, которую в России принято считать клубникой и которую мы видим на прилавках магазинов и на рынках, а также выращиваем на приусадебных участках – это не клубника, а особый вид земляники, выведенный 200 лет назад во Франции. Сейчас сортов этого вида начитывается не один десяток. 

            В летний сезон лучшая ягода – российская, выращенная под солнцем. Это может быть клубника (земляника), созревшая в пределах средней полосы страны или привезенная из южных краев России за исключением Крыма, где есть проблемы с орошением и для возделывания клубники там пока слишком сухо.

            Среди основных критериев, на которые специалисты советуют обратить внимание при выборе клубники (земляники), первое место занимает аромат. Чем более душисты ягоды – тем больше шансов на то, что они выращены в естественных условиях и не были обработаны нитратами.

            Чтобы определить, полита ли клубника нитратами – достаточно одну ягоду поместить в стакан с чистой водой, и если через короткое время в жидкости появятся маслянистые круги – от покупки таких ягод лучше отказаться.

            Размер также имеет значение. Слишком крупные ягоды могут быть накачаны водой перед продажей. Лучше выбирать плоды средней величины. При этом форма не имеет первостатейного значения, она может зависеть от сорта.

            Эксперты советуют обращать внимание и на жесткость клубники. Если плоды излишне мягкие и рыхлые – это свидетельствует о не первой свежести ягод. Слишком твердые, недозревшие ягоды также не будут обладать идеальным вкусом. Специалисты советуют пробовать клубнику пред покупкой – плоды должны без труда раздавливаться языком во рту.

            Цвет ягод – еще один верный признак, по которому можно определить насколько вкусна и натуральна приобретаемая клубника. «Родной» цвет клубники – ярко-красный, слегка блестящий на свет. Более темные сорта идеально подойдут для варенья, более светлые – для еды, но клубнику этого вида эксперты рекомендуют употребить в пищу побыстрее – долго такие ягоды не хранятся.

            Что касается хвостика и лепестков, то эксперты Роскачества отмечают – длинный хвостик клубники указывает на ее «тепличное» происхождение, а это отрицательно сказывается на вкусовых качествах. Короткий хвостик плодов говорит о том, что ягоды выращены «на земле» и, соответственно, вобрали в себя вкусовые и полезные качества непосредственно от природы.

            В народе считается, что если между листами и ягодой клубники есть расстояние – это гарантия того, что ягода будет сладкой. А вот плотно прилегающий к основанию листок указывает на клубнику с кислинкой. Знатоки также обращают внимание на зернышки – чем они дальше друг от друга и чем глубже сидят, тем слаще ягода.

            «Даже при отсутствии токсичных веществ, купленную ягоду нужно помыть, чтобы смыть грязь. Не удаляя зеленые листья, чашечки и стебель, высыпьте землянику в дуршлаг и промойте под струей проточной воды. Потом подождите, пока вода стечет, и аккуратно промокните ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу», – напомнила любителям клубники агроном и садовод Елизавета Тихонова.


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