Как выбрать хорошую клубнику?

При выборе клубники стоит обращать внимание на ее запах, цвет и размер. Не менее важно учитывать место произрастания, длину хвостика и жесткость ягод, говорится в рекомендациях, подготовленных экспертами Роскачества.

Малоизвестный факт – ягода, которую в России принято считать клубникой и которую мы видим на прилавках магазинов и на рынках, а также выращиваем на приусадебных участках – это не клубника, а особый вид земляники, выведенный 200 лет назад во Франции. Сейчас сортов этого вида начитывается не один десяток.

В летний сезон лучшая ягода – российская, выращенная под солнцем. Это может быть клубника (земляника), созревшая в пределах средней полосы страны или привезенная из южных краев России за исключением Крыма, где есть проблемы с орошением и для возделывания клубники там пока слишком сухо.

Среди основных критериев, на которые специалисты советуют обратить внимание при выборе клубники (земляники), первое место занимает аромат. Чем более душисты ягоды – тем больше шансов на то, что они выращены в естественных условиях и не были обработаны нитратами.

Чтобы определить, полита ли клубника нитратами – достаточно одну ягоду поместить в стакан с чистой водой, и если через короткое время в жидкости появятся маслянистые круги – от покупки таких ягод лучше отказаться.

Размер также имеет значение. Слишком крупные ягоды могут быть накачаны водой перед продажей. Лучше выбирать плоды средней величины. При этом форма не имеет первостатейного значения, она может зависеть от сорта.

Эксперты советуют обращать внимание и на жесткость клубники. Если плоды излишне мягкие и рыхлые – это свидетельствует о не первой свежести ягод. Слишком твердые, недозревшие ягоды также не будут обладать идеальным вкусом. Специалисты советуют пробовать клубнику пред покупкой – плоды должны без труда раздавливаться языком во рту.

Цвет ягод – еще один верный признак, по которому можно определить насколько вкусна и натуральна приобретаемая клубника. «Родной» цвет клубники – ярко-красный, слегка блестящий на свет. Более темные сорта идеально подойдут для варенья, более светлые – для еды, но клубнику этого вида эксперты рекомендуют употребить в пищу побыстрее – долго такие ягоды не хранятся.

Что касается хвостика и лепестков, то эксперты Роскачества отмечают – длинный хвостик клубники указывает на ее «тепличное» происхождение, а это отрицательно сказывается на вкусовых качествах. Короткий хвостик плодов говорит о том, что ягоды выращены «на земле» и, соответственно, вобрали в себя вкусовые и полезные качества непосредственно от природы.

В народе считается, что если между листами и ягодой клубники есть расстояние – это гарантия того, что ягода будет сладкой. А вот плотно прилегающий к основанию листок указывает на клубнику с кислинкой. Знатоки также обращают внимание на зернышки – чем они дальше друг от друга и чем глубже сидят, тем слаще ягода.

«Даже при отсутствии токсичных веществ, купленную ягоду нужно помыть, чтобы смыть грязь. Не удаляя зеленые листья, чашечки и стебель, высыпьте землянику в дуршлаг и промойте под струей проточной воды. Потом подождите, пока вода стечет, и аккуратно промокните ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу», – напомнила любителям клубники агроном и садовод Елизавета Тихонова.