В Луганской области осудили двух людей, которые оформляли списки избирателей, выдавали местным жителям бюллетени для голосования и вели подсчет голосов по вопросу отделения Луганской области от Украины.

По данным прокуратуры Луганской области, в мае 2014 года двое жителей города провели на территории Попаснянского района референдум по отделению Луганской области от Украины, передает агентство УНИАН.

Отмечается, что данные лица были членами избирательной комиссии. Они оформляли списки избирателей, выдавали местным жителям бюллетени для голосования и осуществляли подсчет голосов.

В итоге их обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В ведомстве отметили, что подозреваемые раскаялись и способствовали раскрытию преступления. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Напомним, Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Украины по итогам референдумов, проведенных 11 мая 2014 года на территории, подконтрольной ополченцам. Также представители ДНР обратились с просьбой принять новое государственное образование в состав России.

Перед этим президент Владимир Путин призывал отложить референдумы. По итогам голосования в Кремле заявляли, что российская сторона с уважением относится к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской областей и исходит из того, что реализация результатов референдума пройдет цивилизованно. Вместо этого Киев развязал в регионе полномасштабный военный конфликт.