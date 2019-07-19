Зеленский уволил украинского посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.

Зеленский уволил Чалого не только с поста посла в США, но и в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству, следует из данных указа, опубликованного на сайте президента Украины.

Напомним, Чалый занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в США с 10 июля 2015 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский отправил в отставку более 70 глав райадминистраций.

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