Зеленский отправил в отставку более 70 глав райадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский за один день снял с должности 71 главу районных государственных администраций.

Распоряжения опубликованы на сайте главы государства. Причиной увольнения является завершение своего срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.

Зеленский уволил 10 глав райгосадминистраций в Винницкой области, восемь – в Волынской, троих – в Донецкой, одного – в Днепропетровской, двоих – в Житомирской, троих – в Закарпатской, 10 – в Кировоградской и пятерых – во Львовской.

Ранее Зеленский также массово снял с должностей губернаторов и начал назначать новых. Избрание глав администраций хотели сначала провести на прозрачной конкурсной основе, однако затем от этой идеи отказались – ввиду нехватки времени.

Накануне Зеленский уволил главу Днепропетровской области, а также назначил нового своего «постоянного представителя» в Крыму.

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