Зеленский назначил своего «постпреда в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового своего «постоянного представителя» в Крыму. Им стал Антон Корневич.

«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым», – передает ТАСС текст указа президента Украины.

Кориневич – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Специалист в области международного гуманитарного, уголовного и энергетического права.

Ранее на этой должности находился Борис Бабин. Он был уволен предшественником Зеленского Петром Порошенко в декабре 2018 года.

В понедельник Зеленский также уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Крыму.

Украина считает Крым своей «оккупированной территорией», поэтому власти назначают там прокуроров, постпредов, глав СБУ и т.д.

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