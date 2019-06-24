Зеленский уволил губернаторов трех областей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об освобождении от должностей глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областей – Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.

Указы опубликованы в понедельник на сайте главы государства.

Кроме того, Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности в Крыму.

Шмитько занимал должность начальника главного управления СБ Украины в Крыму с июня 2018 года.

Между тем, 12 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал внесенное в Раду представление об увольнении незаконным и отказался покидать пост.