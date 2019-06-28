Зеленский уволил главу Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Резниченко с должности главы Днепропетровской областной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Врио главы администрации назначен Дмитрий Батура, который с 2018 года являлся первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации.

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Напомним, со 2 марта 2014 года по 24 марта 2015 года Днепропетровскую ОГА возглавлял украинский олигарх Игорь Коломойский. Он был уволен с этой должности после конфликта с Петром Порошенко, предшественником Владимира Зеленского на посту украинского президента.

Ранее на этой неделе Зеленский назначил нового своего «постоянного представителя» в Крыму.