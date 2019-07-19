Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака

Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

По данным пресс-службы украинского президента, 19 июля Полторак и начальник Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак показывали Зеленскому образцы трех модулей для проживания военных, сообщает «Лига.Новости».

Когда Зеленский приехал на место осмотра, он поздоровался с Хомчаком, а Полтораку руки не подал. После этого он пошел поздороваться с замглавы офиса президента Русланом Рябошапкой и оттолкнул Полторака рукой.

Видео инцидента было опубликовано в Facebook.

Напомним, 30 мая Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение министра обороны Степана Полторака. Однако Рада проголосовала против его отставки.