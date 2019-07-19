Украинский суд продлил арест Вышинского

Суд в Киеве продлил арест главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, пишут информагентства.

Арест Вышинского продлен до 19 сентября, передает РИА «Новости». Отмечается, что суд отказался освободить журналиста под личное поручительство.

Ранее Вышинский в суде заявил, что он не вещь, чтобы его на кого-то менять.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял ранее, что Киев готов обменять Вышинского на Олега Сенцова, отбывающего наказание за организацию терактов в Крыму.

Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Главред портала РИА «Новости Украина» выступает против своего возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах, так как считает задержание нелегальным и основанным на «абсурдных и лживых обвинениях».