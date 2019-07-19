Путин пообещал подарок мальчику из Иркутской области

Президент Владимир Путин пообщался с мальчиком Димой в пункте временного размещения пострадавших от паводка в Иркутской области.

«Владимир Владимирович, у нас здесь есть Дима. Он очень хотел с вами поговорить. Он очень вас ждал», – обратилась к президенту одна из участниц встречи.

«Дима, что ты хотел меня спросить?» – отреагировал глава государства, найдя среди собравшихся мальчика, передает РИА «Новости».

Ребенок, немного смущаясь, пролепетал, что очень хочет машинку на пульте управления. «Машинку хочешь?» – переспросил президент. Взрослые вокруг наперебой шепотом начали подсказывать ребенку, чтобы тот подробнее рассказал о своей мечте.

«Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Я постараюсь», – пообещал глава государства.

Ранее в пятницу президент пообщался с другим ребенком – Матвеем из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области. Глава государства обещал вновь приехать в регион, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.

Мальчик из затопленного Тулуна рассказал Владимиру Путину, что случилось с его детским садом: "Он утонул". pic.twitter.com/0zuaGIuXd5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июля 2019 г.

В разговоре с жителями Иркутской области Путин опроверг слухи о том, что паводки в Иркутской области якобы стали следствием взрывных или каких-то иных работ. Глава государства согласился, что на масштабы подтоплений повлияли массовые незаконные рубки леса, и заверил, что борьба с этими нарушениями будет продолжена.