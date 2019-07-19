Депутаты Рады пытали заключенных в секретной тюрьме СБУ

Один из бывших заключенных тюрьмы в аэропорту Мариуполя Кирилл Филичкин рассказал, что его допрашивал депутат Верховной рады Олег Ляшко, а другой депутат, Игорь Мосийчук, лично пытал.

Еще один бывший узник Михаил Шубин рассказал также о пяти захоронениях жертв у взлетной полосы аэропорта, а также о том, что батальон «Азов» использовал ямы с телами убитых для психологических пыток заключенных, передает РИА «Новости».

Бывший сотрудник СБУ на условиях анонимности подтвердил, что слово «библиотека» в городском отделе СБУ Мариуполя и в управлении СБУ по Донецкой области употребляли не только в отношении секретной тюрьмы «Азова» в аэропорту Мариуполя, но когда просто хотели сказать, что человека привезли после задержания.

«Библиотека» – это не одно конкретное место. Так называли и аэропорт, и базу «Азова» на Левом берегу – это Орджоникидзевский район Мариуполя, в здании школы. Был еще частный дом на выезде из Мариуполя в Володарский (Никольский) район, где тоже стоял «Азов»», – рассказал экс-сотрудник СБУ.

Он добавил также, что «Азов» был нужен СБУ для «воздействия» на подозреваемых.

Шубин рассказал, что в «библиотеке» ему подключали к половым органам сварочный аппарат и кидали в яму к трупам замученных до смерти.

И Шубин, и Филичкин подтверждают многочисленные показания о том, что в мариупольском аэропорту были тайные захоронения.

«Я знаю там пять захоронений. Под взлетной полосой легкомоторных самолетов», – рассказал Шубин.

Впервые о существовании в Мариуполе неофициальной тюрьмы в марте рассказал бывший сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование тюрьмы. По его словам, такая тюрьма создана в одном из терминалов аэропорта Мариуполя. Только летом–осенью 2014 года тайную тюрьму на аэродроме прошли более 300 человек, два человека умерли за это время, заявил Прозоров. После этого СК возбудил дело о тайных тюрьмах СБУ.

Напомним, в четверг в распоряжении журналистов оказался документ службы безопасности Украины, доказывающий существование тайной тюрьмы батальона «Азов» в аэропорту Мариуполя.

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