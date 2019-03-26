СК возбудил дело о тайных тюрьмах СБУ

Главное следственное управление СК России возбудило новое уголовное дело по пыткам гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), сообщается на сайте СК.

По данным ведомства, участники преступной группы из числа сотрудников СБУ с апреля 2014 года по настоящее время содержали незаконно задержанных в аэропорту Мариуполя.

«Люди содержались в нечеловеческих условиях – сотрудники СБУ заперли их в неработающих холодильных камерах. Не менее 300 человек подверглись пыткам и истязаниям. Известно о двоих убитых», – отмечает СК.

Такое обращение с людьми нарушает требования Женевской Конвенции от 12.08.1949 года «О защите гражданского населения во время войны» и Дополнительного Протокола II к ней, отмечает ведомство.

«Положения конвенции запрещают посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность указанных лиц, в частности, всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания, взятие заложников, посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное и унижающее обращение», – поясняет СК.

Следователи проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступлений и должностных лиц из ВСУ, причастных к их совершению, заключает ведомство.

Напомним, вывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, объявивший в понедельник о работе на российские спецслужбы, подтвердил существование на Украине тайных тюрем, в числе которых, по его словам, была тюрьма в аэропорте Мариуполя.