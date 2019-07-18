Опубликован документ СБУ о тайной тюрьме в Мариуполе

В распоряжении журналистов оказался документ Службы безопасности Украины, доказывающий существование тайной тюрьмы батальона «Азов» в аэропорту Мариуполя.

В рамках расследования журналисты РИА «Новости» пообщались с заключенными и сотрудниками тюрьмы. Существование тюрьмы было подкреплено видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР. В среду агентство опубликовало первую часть расследования.

Во второй части агентство публикует справку офицера СБУ из Мариуполя – старшего оперуполномоченного по особо важным делам 3-го отдела 5-го управления военной контрразведки подполковника Сергея Стеценко. Из документа следует, что тюрьма существовала по крайней мере до ноября 2018 года, а СБУ работала над тем, чтобы не допустить утечек информации. При этом нет данных, указывающих на то, что тюрьма перестала существовать.

Так, в справке от 1 ноября 2018 года Стеценко докладывал начальству о контакте с «агентом Рено». Это некий украинский военный, который рассказывал о настроениях в рядах ВСУ. К Рено обратилась местная жительница Людмила Момот с просьбой выяснить судьбу ее сына Игоря (1990 года рождения), пропавшего 3 октября 2018 года. Она рассказала Рено, что через неделю после пропажи Игоря ей позвонил неизвестный и сообщил, что сын находится в аэропорту, но его еще можно освободить за 3 тыс. долларов. У пенсионерки таких денег не было, и она попросила Рено о помощи, поскольку он «высокопоставленный военнослужащий».

Стеценко, в свою очередь, пообещал Рено разобраться в ситуации, приказав «с целью предотвращения утечки информации о месте содержания заключенных в изоляторе на территории указанного учреждения ориентировать Рено на доведение до Л. Момот информации о несуществовании тюрем на территории аэропорта».

Также журналисты пообщались с бывшим узников тюрьмы – Павлом Каракосовым, который перенес пытки и имитацию расстрела в изоляторе аэропорта. По его словам, убитых хоронили без фамилий под номерами. Каракосов считает, что в Мариуполе, в том числе рядом с тюрьмой, могут быть массовые захоронения жертв.

В первые о существовании в Мариуполе неофициальной тюрьмы в марте рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование тюрьмы. По его словам, такая тюрьма создана в одном из терминалов аэропорта Мариуполя. Только летом – осенью 2014 года тайную тюрьму на аэродроме прошли более 300 человек, два человека умерли за это время, заявил Прозоров. После этого СК возбудил дело о тайных тюрьмах СБУ.