Опубликован документ СБУ о тайной тюрьме в Мариуполе

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18 июля, четверг  |  Последнее обновление — 10:16  |  vz.ru
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Рубль в августе ждет серьезное испытание

Что ждет рубль к концу годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Первое полугодие было для российской валюты прекрасным. Рубль показал лучшую динамику среди всех мировых валют, чего мало кто ожидал в начале года. Однако теперь ему угрожают настоящим обвалом до 70 рублей за доллар. И основания для столь негативного прогноза, увы, есть. Подробности...
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Донбассу предоставили российское гражданство

Гражданство России могут получить более 6 миллионов жителей ДонбассаФото: Maxim Shemetov/Reuters
В среду все жители Донбасса получили право претендовать на российский паспорт: независимо от того, живут ли они в пределах ДНР и ЛНР или на подконтрольной Украине территории. Киев пообещал принять ответные меры, которые тут же приравнял к гостайне. Но действия Украины вряд ли отпугнут миллионы жителей Донецкой и Луганской областей от получения гражданства России.  Подробности...
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У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
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Туркмения может стать новой проблемой России

Потенциально одна из самых богатых в мире стран Туркмения умудрилась скатиться до нищетыФото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press
На постсоветском пространстве может появиться новая горячая точка. Согласно британскому докладу, в стране ощущается острая нехватка продовольствия. Экономический кризис чреват активизацией в республике радикальных исламистов. В битву за богатую газом страну могут включиться и другие игроки. России же при неблагоприятном раскладе придется думать, как спасать оттуда русскоязычное население.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Хорошо тому живется, у кого одна нога

Максим Соколов, публицист
Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал распад СССР счастливым событием не только для поляков, но также для русских, украинцев, грузин и всех остальных. Это либо какой-то особенный цинизм, либо запредельное малоумие. Подробности...

«Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать

Антон Крылов, журналист
Поветрие, охватившее Facebook – «старить» свои собственные фотографии, это, скорее всего, попытка убежать от старости. От которой на самом деле не убежишь. Подробности...
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Дяденьки, дайте денег на свободу слова

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе – говори что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Подробности...
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              Опубликован документ СБУ о тайной тюрьме в Мариуполе

                 18 июля 2019, 09:38
              Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

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              В распоряжении журналистов оказался документ Службы безопасности Украины, доказывающий существование тайной тюрьмы батальона «Азов» в аэропорту Мариуполя.

              В рамках расследования журналисты РИА «Новости» пообщались с заключенными и сотрудниками тюрьмы. Существование тюрьмы было подкреплено видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР. В среду агентство опубликовало первую часть расследования.

              Во второй части агентство публикует справку офицера СБУ из Мариуполя – старшего оперуполномоченного по особо важным делам 3-го отдела 5-го управления военной контрразведки подполковника Сергея Стеценко. Из документа следует, что тюрьма существовала по крайней мере до ноября 2018 года, а СБУ работала над тем, чтобы не допустить утечек информации. При этом нет данных, указывающих на то, что тюрьма перестала существовать.

              Так, в справке от 1 ноября 2018 года Стеценко докладывал начальству о контакте с «агентом Рено». Это некий украинский военный, который рассказывал о настроениях в рядах ВСУ. К Рено обратилась местная жительница Людмила Момот с просьбой выяснить судьбу ее сына Игоря (1990 года рождения), пропавшего 3 октября 2018 года. Она рассказала Рено, что через неделю после пропажи Игоря ей позвонил неизвестный и сообщил, что сын находится в аэропорту, но его еще можно освободить за 3 тыс. долларов. У пенсионерки таких денег не было, и она попросила Рено о помощи, поскольку он «высокопоставленный военнослужащий».

              Стеценко, в свою очередь, пообещал Рено разобраться в ситуации, приказав «с целью предотвращения утечки информации о месте содержания заключенных в изоляторе на территории указанного учреждения ориентировать Рено на доведение до Л. Момот информации о несуществовании тюрем на территории аэропорта».

              Также журналисты пообщались с бывшим узников тюрьмы – Павлом Каракосовым, который перенес пытки и имитацию расстрела в изоляторе аэропорта. По его словам, убитых хоронили без фамилий под номерами. Каракосов считает, что в Мариуполе, в том числе рядом с тюрьмой, могут быть массовые захоронения жертв.

              В первые о существовании в Мариуполе неофициальной тюрьмы в марте рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование тюрьмы. По его словам, такая тюрьма создана в одном из терминалов аэропорта Мариуполя. Только летом – осенью 2014 года тайную тюрьму на аэродроме прошли более 300 человек, два человека умерли за это время, заявил Прозоров. После этого СК возбудил дело о тайных тюрьмах СБУ.


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