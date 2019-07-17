Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе

Журналисты нашли новые доказательства существования в аэропорту Мариуполя тайной украинской тюрьмы, которая принадлежала батальону «Азов» при негласном покровительстве СБУ.

Подробности собраны в расследовании РИА «Новости», которое будет опубликовано в нескольких частях.

В марте бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование в Мариуполе неофициальной тюрьмы. По его словам, такая тюрьма создана в одном из терминалов аэропорта Мариуполя. Только летом-осенью 2014 года тайную тюрьму на аэродроме прошли более 300 человек, два человека умерли за это время, заявил Прозоров. После этого СК возбудил дело о тайных тюрьмах СБУ.

Теперь журналисты собрали новые свидетельства существования этой тюрьмы – как тех, кто прошел ее в качестве заключенных, так и сотрудников. Свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР. Кроме того, существование тайной тюрьмы подтвердила Мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ).

Одной из заключенных этой тюрьмы была жительница Мариуполя Ольга Селецкая, принимавшая участие в митингах сторонников федерализации Украины. 29 августа 2014 года ее задержали в центре Мариуполя боевики батальона «Азов». По ее словам, среди тех, кто ее задерживал, был неизвестный тюремщик в балаклаве с фотографий, которые представил Прозоров.

«Видела его футболку и барсетку. Потом он уже расслабился и снял (балаклаву), и я увидела, что он рыжий. Он участвовал в моем задержании и очень радовался», – рассказала Селецкая.

Она также узнала самого Прозорова, подтвердив, что он присутствовал на допросах в качестве офицера СБУ. Кроме того, Селецкая узнала троих человек среди заключенных тайной тюрьмы, фотографии которых демонстрировал Прозоров.