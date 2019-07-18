Навальному припомнили обещание выплатить штрафы за своих сторонников

Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» подсчитал сумму штрафов, назначенных сторонникам Алексея Навального, и поинтересовался, собирается ли блогер выполнить данное обещание и выплатить за них штрафы.

«Алексей Навальный неоднократно обещал своим сторонникам компенсировать все полученные ими в ходе несогласованных акций штрафы, назвав эту проблему своей «текущей работой». Интересно, готов ли глава ФБК погасить и взыскания, выписанные участникам несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова, к участию в котором он так активно призывал?» – пишет Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

«На данный момент решения вынесены по 67 делам из 530, при этом в 60 из них назначены штрафы на общую сумму 1,08 млн рублей. Если такая тенденция сохранится, то Навальному придется выплатить более 7 млн рублей в виде компенсаций, если только он не придумает, как избавить себя от необходимости держать слово. Например, он может сказать, что среди задержанных не было ни одного его истинного сторонника. Или что на митинги, которые организовывал не лично Навальный, данное правило не распространяется», – говорится в сообщении.

В начале года сообщалось, что пока активисты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального собирали в сети 225 тыс. рублей на оплату штрафов, сам блогер тратил около 1 млн рублей на отдых в Таиланде.