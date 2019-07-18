Ракета с кораблем «Союз МС-13» установлена на старте на Байконуре

Ракету «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» установили на стартовом столе на Байконуре.

«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту – космонавтом Александром Скворцовым и астронавтами Эндрю Морганом (НАСА) и Лукой Пармитано (Европейское космическое агентство) – планируется запустить 20 июля. Стыковка должна пройти по шестичасовой схеме, передает ТАСС.

По словам советника гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры по науке Игоря Бармина, вертикализация ракеты прошла в нормальном режиме.

«Ракета уже вертикализирована. Начинается нормальная система подготовки. Сейчас будет первый день, потом резервный, потом стартовый день, когда будет ракета заправляться. Потом будет осуществлена посадка космонавтов и запуск», – сказал он.

За время экспедиции экипаж проведет около 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут выполняться без участия космонавтов.

Ранее американский астронавт Эндрю Морган, который готовится к отправке на МКС в конце июля, выразил восхищение Московским музеем космонавтики.

Напомним, сейчас на МКС работают российский космонавт Алексей Овчинин, а также астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох.

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