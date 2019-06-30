Астронавт НАСА восхитился музеем космонавтики в Москве

Американский астронавт Эндрю Морган, который готовится к отправке на Международную космическую станцию (МКС) в конце июля, выразил восхищение Московским музеем космонавтики.

«Один из самых классных космических музеев-памятников, которые я посещал: Мемориальный музей космонавтики в Москве», – написал Морган в Twitter.

Он добавил, что мысленно настраивается к отправке в Казахстан, на космодром Байконур, где пройдет завершающую подготовку к полету на МКС.

Свое сообщение он сопроводил фотографиями монумента «Покорителям космоса», в основании которого находится московский музей космонавтики, и скафандра «Беркут», в котором Алексей Леонов впервые в мире осуществил выход в открытый космос.

One of the coolest space monument-museums I’ve visited: Memorial Museum of Cosmonautics in Moscow. Getting in the mindset to fly down to Baikonur, Kazakhstan in a few days for quarantine and final preparations! pic.twitter.com/yOlAi8oOdU — Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) 30 июня 2019 г.

Напомним, запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» с космодрома Байконур планируется на 20 июля в 19.28 мск. С американцем отправятся также россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано.

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