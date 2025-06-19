Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться

Tекст: Антон Антонов

«Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. Все это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации, – приводит слова Путина ТАСС. – И, как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Она и ухудшилась для них (для Украины). Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще о двух субъектах теперь Российской Федерации, и Крыме, конечно».

Путин отметил, что Украине «предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году», которые «были гораздо более мягкими, чем сейчас», теперь «ситуация поменялась». «Не будут договариваться – ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин указал, что количество дезертиров на Украине сильно растет, укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, молодежь бежит с Украины, чтобы не воевать за киевский режим.

Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных, заявил Путин. «Мы отдали больше 6 тыс. тел военнослужащих Украины. Взамен получили 57», – сказал Путин.

Как подчеркнул глава российского государства, в рамках международного права и Устава ООН Донецк и Луганск «приняли решение отделиться» от Украины. «Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части», – сказал Путин.

Он указал, что Донецк и Луганск не были обязаны «спрашивать разрешение у центральных властей», поскольку есть «решение Международного суда ООН» по «прецеденту, созданному».

«Международный суд ООН прямо записал: «Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям», – напомнил он, отметив, что Запад «сам все своими руками сделал», когда давил на суд.

Путин подчеркнул, что иной подход к ДНР и ЛНР неприемлем: «Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех не за счет других – вот ключевое звено».

Он отметил, что Москва восемь лет воздерживалась от признания независимости ДНР и ЛНР, «терпела и пыталась договориться» с Киевом. «Восемь лет мы терпели, понимаете. Но людей-то жалко. Восемь лет там над ними издевались», – сказал Путин.

Однако после того, как Киев отверг такую возможность, Москва признала ДНР и ЛНР, заключила с ними договор о взаимопомощи. «Они к нам обратились за этой помощью официально, и мы эту помощь оказывали», – сказал он.

Он указал, что кризис отношений между Россией и Западной Европой начался не с Крыма, а с госпереворота на Украине, из-за которого в Европе «никто даже не чихнул», более того – западные страны содействовали госперевороту. Путин напомнил. что Франция, Германия и Польша были «гарантами» договоренностей между оппозицией и прошлыми украинскими властями.

На Юго-Востоке Украины «люди не признали этот переворот». А Киев не стал договариваться с населением, решив использовать войска, сказал Путин.

Напомним, помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины. При этом некоторое время Киев отказывался принимать трупы солдат ВСУ.