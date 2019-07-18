Составлен рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов

Московский госуниверситет им. Ломоносова стал лидером в рейтинге российских вузов по зарплатам выпускников последних пяти лет, работающих в юридической сфере, следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 59 вузами. Рейтинг составлялся на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников, окончивших российские вузы в 2013-2018 годы, передает РИА «Новости».

На первом месте «с максимальным приростом по зарплатам – Московский государственный университет им. Ломоносова (+15 тыс. рублей). Его выпускники зарабатывают в среднем 110 тыс. рублей», – говорится в рейтинге.

Второе место осталось за МГИМО, юристы-выпускники которого получают в среднем 100 тыс. рублей. На третьем месте – Санкт-Петербургский государственный университет со средней зарплатой выпускника 95 тыс. рублей.

Четвертое место разделили НИИ Высшая школа экономики и МГЮА - средняя зарплата их выпускников, занятых в юридической сфере, составила 90 тыс. рублей.

Пятое место занял Финансовый университет при правительстве России, выпускники которого получают 85 тыс. рублей.

В топ-10 рейтинга также вошли девять региональных вузов, среди которых Хабаровский государственный университет экономики и права, Тюменский государственный университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Уральский юридический институт МВД России и Уральский государственный юридический университет. Выпускники-юристы этих вузов в среднем получают от 70 до 74 тыс. рублей.

Самые скромные ожидания по зарплате оказались у выпускников Казанского юридического института МВД России, Рязанского государственного университета им. Есенина, Тульского государственного университета – 56 тыс. рублей.

Ранее был составлен рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов.