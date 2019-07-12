Составлен рейтинг экономических вузов по уровню зарплат выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов.

«В этом году первое место Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» делит с Московским государственным институтом международных отношений (университет) МИД, показавшим максимальный прирост по зарплатам за год (+ 10 тыс. рублей)», – передает РИА «Новости» сообщение исследователей.

Второе место у МГУ им. М.В. Ломоносова (прирост – 5 тыс., зарплата выпускника – 100 тыс.). Третье и четвертое места заняли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) и Финансовый университет при правительстве, выпускники которых получают 98 и 90 тыс. соответственно. В пятерку лидеров вошла также Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития, выпускники которой получают около 86 тыс. в месяц.

Самую скромную зарплату получат выпускники Алтайского государственного университета и Тихоокеанский госуниверситета – 54 тыс. рублей.

Сервис представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вузы в 2013–2018 годах. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 45 вузами. Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов.

Напомним, в конце июня Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем НИТУ «МИСиС».