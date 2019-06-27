Forbes назвал лучший вуз России

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») стал лучшим в России по версии журнала Forbes.

Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем НИТУ «МИСиС».

Рейтинг составляется второй раз. Журнал оценивает вузы по трем показателям – учитываются качество образования (максимум 50 баллов), востребованность выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes (учитывает «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников, максимум 20 баллов).

В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств, так как они не отчитываются перед Министерством образования, мониторинга их деятельности нет.

Суммарный результат занявшего первое место МИСиС составил 54,11 балла. На втором месте МГИМО с 52,24 балла, у которого самый высокий результат по фактору Forbes (11,69 балла), на третьем – Московский физико-технический институт (52,01 балла).

Четвертое место у Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (51,46 балла), пятое – у Московского государственного университета им. Ломоносова (51,27 балла).

Лидер минувшего года, Российская школа экономики (РЭШ), в этот раз заняла лишь 10-е место с результатом 48,14 балла.

Также среди 20 лучших российских вузов оказались Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (51,04 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (50,89 балла), ВШЭ (48,75 балла), Финансовый университет при правительстве РФ (47,81 балла), Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина (46,79 балла), Московский государственный юридический университет им. Кутафина (46,41 балла), Российский экономический университет им. Плеханова (44,94 балла).

Ранее МГУ вошел в топ-100 университетов мира.