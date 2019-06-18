МГУ вошел в топ-100 университетов мира

МГУ им. Ломоносова занял 84 место в университетском рейтинге QS (QS World University Rankings), сообщило британское агентство QS Quacquarelli Symonds.

В сообщении говорится, что российский вуз «взял новую высоту в наиболее читаемом и авторитетном международном университетском рейтинге», поднявшись за год на шесть строчек.

QS напомнил, что в 2005 году МГУ занял 79 место. С тех пор 84 позиция стала лучшей для вуза, передает РИА «Новости».

В опубликованном 16-м издании рейтинга Новосибирский государственный университет впервые обошел Санкт-Петербургский государственный университет и стал вторым среди российских вузов.

QS отмечает систематические улучшения высшего образования в России. Из 25 российских вузов, вошедших в рейтинг, 15 (60%) улучшили свои позиции, ухудшили только пять (20%).

Кроме того, отмечается, что по показателю «Соотношение количества преподавателей к учащимся» семь из 50 лучших университетов мира являются российскими (МГУ получил 99,7 баллов из 100), в топ-500 вошли 16 вузов (год назад – 15, в список попал Университет ИТМО).

Сообщается, что доля иностранных студентов в российских вузах выросла до 16,76%.

Однако лишь пять из 25 вузов продемонстрировали улучшения в «репутации среди работодателей», позиции остальных 20 ухудшились.

Также слабым место российских вузов назвали научную деятельность – по «индексу цитируемости» университеты в России не попали в топ-600 рейтинга, а 18 из 25 ухудшили свои показатели.

В феврале сообщалось, что вузы, которые входят в программу повышения конкурентоспособности «5 – 100» улучшили позиции в предметных рейтингах QS.