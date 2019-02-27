Российские вузы значительно улучшили позиции в рейтингах QS

Вузы, которые входят в программу повышения конкурентоспособности «5 – 100» улучшили позиции в предметных рейтингах британского агентства QS Quacquarelli Symonds, сообщает пресс-служба проекта.

Опубликованы результаты отраслевых и предметных рейтингов QS среди лучших университетов мира, передает РИА «Новости».

Теперь в отраслевых рейтингах представлены не 11, а 13 ведущих вузов России, «количество суммарного попадания университетов в рейтинге возросло с 26 до 32». Вузы, которые участвуют в программе «5 – 100» вошли в рейтинги «Искусство и гуманитарные науки», «Инженерные науки и технологии», «Естественные науки», «Социальные науки и менеджмент».

В топ-100 отраслевых рейтингов попали НГУ, НИУ ВШЭ; в топ-200 – МФТИ, НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ, НГУ. При этом российские университеты продвинулись в рейтингах на 50–100 позиций.

МГУ имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 вузов мира в четырех из пяти предметных областей, показав лучший в своей истории результат в предметном рейтинге QS. Он стал единственным вузом в России, вошедшим в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти расширенных предметных областей и по 12 отдельным предметам, передает ТАСС.

Напомним, проект «5 – 100» был создан в 2013 году для повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Он предполагает, что к 2020 году ряд отечественных университетов должен войти в сотню лучших вузов в мировых рейтингах.