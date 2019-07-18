В Благовещенске ввели режим ЧС

Власти Благовещенска ввели режим чрезвычайной ситуации для оперативного устранения последствий сильного ливня, сообщили в администрации города.

«Для оперативной ликвидации последствий обрушившегося на Благовещенск сильного дождя в амурской столице установлен режим чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен решением комиссии ЧС и ОПБ города 17 июля 2019 года», – передает ТАСС сообщение горадминистрации.

Там сообщили также, что диспетчеры продолжают собирать информацию о ситуации для оперативного штаба. Кроме того, продолжаются работы по откачке поды с подтопленных территорий. В четверг начнет работу комиссия по обследованию поврежденных объектов.

«Для ликвидации последствий ЧС будут предусмотрены необходимые денежные средства из резервного фонда администрации города Благовещенска», – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня сообщалось, что в городе Тулун в Иркутской области в результате паводка подтопило порядка 880 частных домов, жители ждут спасателей на крышах.