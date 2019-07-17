Украина отложила запрет на ввоз российских легковых автомобилей

На Украине отложили начало действия запрета на ввоз легкового автотранспорта, производимого в России, на полгода.

Запрет перенесен с 1 июля 2019 года на 1 января 2020-го. Решение перенести начало действия запрета было принято через четыре дня после его вступления в силу, передает «Российская газета». Причины такого решения неизвестны.

Временное приостановление санкций действует только легковые автомобили. Остальной вид транспорта: автобусы, грузовые автомобили, трамвайные вагоны, транспорт РЖД попадает под запрет уже с начала июля.

Автомобили Lada, ГАЗ и УАЗ на Украину какое-то время уже не поставляли, затем они снова появились на местном рынке, однако ввозились со пошлиной в 5%. В результате спрос на российские машины упал.

Под запретом на ввоз окажутся все модели ГАЗ, УАЗ и Lada, а также авто, собираемые на территории России: Chevrlolet Niva, Volkswagen, Kia, Hyundai.

Ранее правительство Украины добавило в список запрещенных к ввозу товаров из России любых транспортных средств – тракторов, автобусов, легковых, грузовых и специализированных автомобилей и мотоциклов.