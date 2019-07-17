Уволенные из-за дела Голунова полицейские захотели восстановиться на службе

Трое сотрудников полиции, уволенные из-за уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, намерены восстановиться на службе в судебном порядке, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Трое оперативников, которые принимали участие в разработке Голунова, были ранее уволены из УМВД ЗАО Москвы за нарушение служебного регламента. Руководство сочло, что полицейские не предоставили журналисту адвоката и не дали позвонить родственникам. Но сами экс-сотрудники утверждают, что адвокат ему был предоставлен, а позвонить ему не дали, так как опасались, что он свяжется с подельниками», – сказал источник.

Теперь, по его словам, бывшие оперативники готовят иск в суд с требованием о восстановлении на службе, передает ТАСС.

Тем временем сам Голунов и его защита получили уведомление о необходимости прийти в Следственный комитет.

Во вторник сообщалось, что четверо московских стражей порядка, принимавших участие в работе по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, уволены со службы по отрицательным мотивам.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

Во время прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о смягчении ст. 228 УК РФ об обороте наркотиков, выступил против этого в связи с большой угрозой для страны.

2 июля дело о попытке сбыта наркотиков, в котором фигурировал Голунов, передали из МВД в Следственный комитет.