После дела Голунова уволены четверо московских полицейских

Четверо московских стражей порядка, принимавших участие в работе по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, уволены со службы по отрицательным мотивам, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

«Завершена служебная проверка в отношении четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. По результатам проверки принято решение об их увольнении из органов внутренних дел», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

В ведомстве не уточнили, какую должность занимали экс-сотрудники полиции и чем конкретно они занимались в деле журналиста.

Ранее источник сообщил об увольнении трех сотрудников полиции.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

Во время прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о смягчении ст. 228 УК РФ об обороте наркотиков, выступил против этого в связи с большой угрозой для страны.

2 июля дело о попытке сбыта наркотиков, в котором фигурировал Голунов, передали из МВД в Следственный комитет.