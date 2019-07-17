Онищенко оценил данные о причастности Пентагона к распространению боррелиоза

Распространение боррелиоза, переносчиками которого являются клещи, действительно могло быть результатом неудачного эксперимента американских военных, заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

В среду стало известно, что Конгресс США потребовал провести расследование и выяснить, есть ли связь между распространением боррелиоза и экспериментами Пентагона, пытавшимся в 1950-75 годы использовать клещей как биологическое оружие. Расследование должно показать, были ли клещи и другие насекомые, использовавшиеся в экспериментах, выпущены за пределы лабораторий.

«Они могли провести неудачный эксперимент, как было с болезнью Зика. Они выпустили генетически модифицированных комаров, якобы для уничтожения естественных комаров с помощью модифицированных, которые могли лишить обычных комаров возможности размножаться», – заявил Онищенко.

При этом Онищенко допускает мысль, что вирус просто могли изучать. Если же говорить о применении, то таким образом Пентагон мог «провести террористическую атаку с разными целями: подорвать экономику, дестабилизировать политическую ситуацию», уверен Онищенко.

Британская газета The Guardian привела историю работавшего на Пентагон над биологическим оружием ученого Вилли Бургдорфера. Он рассказывал, что его задачей было заражение насекомых человеческими болезнями. Бургдорфер предположил, что боррелиоз мог распространиться после неудачного эксперимента американских военных.

Первые сообщения о боррелиозе появились в США в 1975 году. Болезнь может проявляться в виде жара, усталости, сыпи, головных болей. При сложном течении боррелиоз может затронуть нервную систему, глаза, сердце.