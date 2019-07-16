В компьютерной системе ЗАГС возникли перебои по всей России

Компьютерная система Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) дала сбой, сразу в нескольких регионах граждане не могут получить документы, пишут СМИ.

Сбои были зафиксированы в Екатеринбурге, Ульяновске, Пермском края, Казани, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и других регионах, передает РБК.

«Они [сбои] не только в Екатеринбурге, они по всей стране со вчерашнего дня. Ситуация под контролем, вот-вот должна разрешиться», – заявили изданию в управлении ЗАГС Свердловской области.

На сайте ЗАГС Ростовской области сообщается, что ФНС России проводит технические работы, вследствие чего наблюдаются перебои в работе ЕГР ЗАГС.

Источник ТАСС сообщил, что система дала сбой по всей стране, в ЗАГС Московской области все действия сейчас проводятся вручную.