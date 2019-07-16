Эксперт оценил британский доклад о «балансирующей на грани катастрофы» Туркмении

«Думаю, что в докладе – значительная доля правды. Достоверную информацию оттуда получить сложновато. Но то, что лично до меня долетает, наверное, ситуация близка к тому, что описано», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Андрей Серенко. Так он прокомментировал доклад британских аналитиков о Туркмении, «балансирующей на грани катастрофы».

«Туркмения не самая открытая республика сегодня на постсоветском пространстве. Пожалуй, самая закрытая», – отметил Андрей Серенко. Но при всех помехах в получении достоверной информации, можно сделать вывод, что ситуация в целом обрисована верно, полагает эксперт по Средней Азии.

Накануне портал Al Jazeera опубликовал статью под названием «Гиперинфляция и голод: Туркмения на грани катастрофы». В материале со ссылкой на лондонский Foreign Policy Centre (Центр внешней политики) сообщается, что богатая газом Туркмения столкнулась с наихудшим экономическим кризисом за последние 30 лет.

«Я думаю, что сегодня режим Гурбангулы Бердымухамедова переживает, может быть, самый драматичный период своей истории, – полагает Серенко. – Всякие попытки продемонстрировать активизм со стороны президента и его команды, когда периодически выливаются соответствующие информационные поводы, которые туркменские СМИ транслируют и внутри страны, и за рубежом – это попытки сделать хорошую мину при плохой игре».

В силу целого ряда причин «есть серьезная усталость от нынешней модели туркменской государственности, политической модели, и свои социальные обязательства Бердымухамедов уже выполнять не в состоянии», считает собеседник.

Отметим, что как минимум с прошлого года в Сети и прессе за пределами Туркмении появляются сообщения о перебоях с продовольствием в республике. Так, в октябре прошлого года портал «Хроники Туркменистана» утверждал: сейчас вместо месячной нормы (6 кг муки первого сорта) людям продают по 5 кг муки первого сорта и 1 кг темной муки (в лучшем случае второго сорта), однако продают ее по цене муки первого сорта – один манат за килограмм. Тот же портал передавал, что в связи с нарастающими проблемами в снабжении населения мукой и хлебом жители регионов стали покидать страну.

Эксперты из британского Foreign Policy Centre полагают: несмотря на то, что Туркмения обладает примерно 10% всех разведанных запасов природного газа, в республике наблюдается гиперинфляция и повсеместная нехватка продовольствия. Экономические потрясения частично обусловлены низкими ценами на газ, а также приостановкой экспорта голубого топлива в Россию в период с 2016 по 2019 год и плохим урожаем.

Стивен Ханке из Института Катона считает, что уровень инфляции в июне 2018 года составлял 294%. Кроме того, из-за ограниченности госресурсов в начале 2019 года электроэнергия, вода и природный газ перестали быть бесплатными для населения.

По мнению Андрея Серенко, действующую туркменскую власть «спасает только одно – очевидный рост протестных настроений пока не трансформируется в протестные действия».

«Специфика определенного политического поведения у жителей республики, мощные карательные структуры, которые там действуют и так далее... То есть в силу целого ряда особенностей тем не менее понятно, что будет попытка эту трансформацию протестных настроений в протестную активность не допустить, – считает Серенко. – Но сегодняшняя ситуация – достаточно сложная для этого режима, и сложно будет эту задачу решить».

Эксперт полагает, что дополнительным фактором дестабилизации может быть «афганская угроза».

«Не исключаю возможности, что Туркмения может оказаться слабым звеном в Средней Азии с точки зрения будущего проникновения туда идеологии и практики исламистских организаций,

в первую очередь Исламского государства*, – отметил Серенко. – Потому что сегодня ИГИЛ* в регионе ищет такую площадку, на которой он мог бы попытаться обосноваться с точки зрения появления новых очагов сторонников, новых ячеек и так далее. Самая благоприятная среда для ИГИЛ – это как раз социально-экономическая неурядица, застарелые социальные проблемы и способность властей удовлетворить самые простые социальные обязательства, которые, как правило, государство несет перед своими гражданами».

«У Туркмении из стратегических ресурсов есть только газ и выход к Каспийскому морю. В стране небольшое население, есть возможность его прокормить при нормальной политике властей, но пока это не очень получается, – сказал Серенко. – Поэтому конкуренция различных интересов, региональных и международных, за Туркмению будет усиливаться. Газ всем будет нужен, вопрос в том, в чью сторону будет крутиться этот туркменский вентиль».

По словам эксперта, в Туркмении имеет свои интересы Китай, соседние государства Каспия и Россия. И, конечно, большие игроки, которые в регионе не присутствуют, но очень хотели бы там присутствовать. Те же Великобритания, США, государства Евросоюза будут этим проектом интересоваться.

«Тут еще надо учитывать географическое положение, которое позволяет рассматривать Туркмению в качестве одного из международных транспортных коридоров, – поделился собеседник. – Поэтому вот эти призывы британских исследователей «не играть в Туркмению», это призывы, которым никто следовать не будет. Наоборот, государства, в первую очередь региональные, будут стараться усиливать свое влияние и пытаться активнее влиять на будущее туркменской политической модели. Россия в этой связи тоже должна максимально активизировать свое внешнее направление туркменской политики», – подчеркнул эксперт.