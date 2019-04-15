Туркмения возобновила поставки газа в Россию после перерыва в три года

После перерыва длиной в три года Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт «Ориент» со ссылкой на источники в нефтегазовой отрасли.

По данным собеседников, «поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта от 2003 года после коммерческой паузы, которая была взята Газпромом в начале 2016 года», пишет РИА «Новости».

При этом стоимость газа, а также закупаемые объемы не уточняются.

Напомним, Газпром разорвал контракт с Туркменгазом из-за того, что со стороны Туркмении не было проявлено конструктивной позиции, связанной с ценой на газ.