В Казахстане объяснили десятилетнюю отсрочку перехода на латиницу

«Отсрочка перехода Казахстана на латинский алфавит с кириллицы вызвана желанием Астаны совершить политический разворот в сторону России», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Талгат Мамырайымов. Так он прокомментировал сообщения о том, что переход на латиницу может затянуться еще на 10 лет сверх установленных сроков.

«Мне кажется, что возможная отсрочка перехода на латиницу в Казахстане на 10 лет связана с некоторыми трениями, которые начали возникать в последнее время между Астаной и Западом по вопросу политических реформ в Казахстане», – полагает руководитель казахстанской аналитической службы Real Politik Талгат Мамырайымов.

Во вторник издание «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники в Казахстане, сообщило: перевод казахского языка на латиницу произойдет не ранее 2035 года, а не до 2025 года, как планировалось ранее в соответствии с указом Нурсултана Назарбаева.

Эксперт напомнил, что после того как состоялись внеочередные выборы президента страны, на которых победил Касым-Жомарт Токаев, прошла серия несанкционированных митингов, вызвавших достаточно жесткие ответные действия властей. «Вслед за разгоном этих выступлений последовала негативная реакция Запада, причем как Вашингтона, так и Брюсселя. В Евросоюзе потребовали от Астаны придерживаться обязательств, которые она взяла на себя в рамках ОБСЕ и других международных структур. И в этих условиях власти страны вновь начали разворот в сторону России», – предположил Мамырайымов.

«Может быть, на Западе и ждали (в рамках политических реформ) того, что Астана начнет дистанцироваться от России в сторону западной политической матрицы. И в самом возникновении идеи о переходе на латиницу наибольшую роль сыграл как раз политический фактор. При этом

вслед за заявлениями о переходе, по сути, не планировалось никаких реальных действий,

не был выделен достаточный для такого шага бюджет и так далее. Это был просто политический симулякр, некий реверанс Западу», – поделился собеседник.

Сейчас первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев понимает, что для сохранения статуса-кво в своих интересах, в первую очередь политических, ему в большей мере нужна поддержка России чем Запада, считает политолог. Выражается это, в том числе, и в нынешней отсрочке перехода страны на использование латинского алфавита. По крайней мере, выражается на словах.

«По информации из политических кругов Казахстана, Москва в последнее время выказывала недовольство внешнеполитической позицией Астаны. В частности это вызвано тем, что Астана не поддерживает Россию в Совете Безопасности ООН и рядом других причин. Возможно, в кулуарах было сделано какое-то жесткое заявление со стороны Москвы по этому поводу. И эта информация об отсрочке перехода на латиницу – прямое следствие такого заявления» – резюмировал Талгат Мамырайымов.

Напомним, в апреле 2017 года Назарбаев – на тот момент президент Казахстана – заявил о переходе казахского алфавита на латинскую графику. При этом президент заверил, что после перехода на латиницу в Казахстане русский язык не будет забыт. В феврале этого года президент Казахстана утвердил новую концепцию дизайна монет и банкнот национальной валюты – с этого момента на тенге не должны присутствовать надписи на других языках, включая русский. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины перевода казахского языка на латиницу.