Назарбаев распорядился убрать с банкнот надписи на русском языке

Президент Казахстана утвердил новую концепцию дизайна монет и банкнот национальной валюты.

Теперь с казахстанских тенге исчезнут все надписи на иностранных языках, сообщает РИА «Новости».

Поясняется, что изменения не коснутся инвестиционных и коллекционных монет.

Новая концепция дизайна валюты допускает изображения казахских орнаментов, выдающихся личностей Казахстана, уникальных исторических и географических мест, архитектурных памятников страны, представителей природы Казахстана, а также рисунки, связанные с историей, политикой, экономикой, наукой и спортом, достояниями мировой культуры.

Напомним, в апреле 2017 года Назарбаев заявил о переходе казахского алфавита на латинскую графику. При этом президент сказал, что после перехода на латиницу в Казахстане русский язык не будет забыт.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об избавлении Белоруссии от надписей на русском языке.