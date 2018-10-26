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21 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 15:40  |  vz.ru
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Интернет становится локомотивом российской экономики

Экспорт российских ИТ-продуктов и услуг достиг планки в 10 миллиардов долларовФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Немецкие деловые СМИ предсказывают России превращение в великую IT-державу. Ряд отечественных компаний за короткий срок и без особой поддержки государства стали полноценными транснациональными игроками, и этот факт безоговорочно признается на Западе. Более того, потенциал роста нашей ИТ-отрасли выглядит неисчерпаемым. Но так ли всё хорошо, как видится из ФРГ? Подробности...
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Россия приступила к укреплению «внутреннего каркаса» государства

В Гостином дворе собралось более тысячи человек: думцы, сенаторы, а также губернаторы и министры, деятели искусства и наукиФото: Екатерина Штукина/пресс-служба
правительства РФ/ТАСС
«Милитаристская» часть послания Владимира Путина была яркой и запоминающейся, но главным в речи президента было то, что касалось «социалки». Поддержка многодетных семей и малоимущих, «ипотечные каникулы» и поддержка здравоохранения – обо всем этом было сказано больше и подробнее, чем о новых кораблях и самолетах. Главное – президент обозначил «горизонт ответственности» за реализацию принятых решений. Подробности...
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Кто стравливает русский и белорусский языки

Теперь на фасаде минского вокзала остались лишь английские и белорусские надписиФото: by24.org
Признаком «уничтожения русского языка в Белоруссии» назвали в прессе демонтаж русскоязычной вывески над центральным входом в минский вокзал. Одни уверяют, что это просто подготовка к II Европейским играм в белорусской столице, другие пугают: возвращается тотальная белорусизация, как в начале 1990-х. Действительно ли русский язык становится уязвимым в братской республике? Подробности...
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Лучшие вузы стран Запада погрязли в расизме

Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
Лозунги о том, что «белых и устарелых» профессоров пора заменить на чернокожих женщин, в России вызывают либо непонимание, либо смех. Мало кто знает, что кроется за такими призывами. Сколь бы глупо они ни звучали, нужно понимать, что лучшие вузы США и Британии действительно погрязли в расизме. И выхода из этой ситуации нет. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Химеры прошлого пора оставить

Антон Любич, экономист
Самое заурядное кафе обязано отвечать двум миллионам регулирующих требований. Единственная задача этого административного кошмара – в любой ситуации оставить предпринимателя виноватым, всегда держать на крючке. И так – в любой сфере. Подробности...
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Если не смотрели Путина, то зря – было драйвово

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Кто не готов работать по-новому – на выход. Содержательная рамка нового послания Путина – перехват антиистеблишментного тренда и запроса на справедливость. Прицеливание на ядерный электорат – село, малые и средние города. Подробности...
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          Кто стравливает русский и белорусский языки

          Теперь на фасаде минского вокзала остались лишь английские и белорусские надписи   21 февраля 2019, 12:28
          Фото: by24.org
          Текст: Александр Колпаков,
          Михаил Мошкин

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          Признаком «уничтожения русского языка в Белоруссии» назвали в прессе демонтаж русскоязычной вывески над центральным входом в минский вокзал. Одни уверяют, что это просто подготовка к II Европейским играм в белорусской столице, другие пугают: возвращается тотальная белорусизация, как в начале 1990-х. Действительно ли русский язык становится уязвимым в братской республике?

          «На железнодорожном вокзале Минска сменили вывеску: русскоязычную надпись заменили на белорусскоязычную с дублированием на английском языке», – сообщило агентство Regnum. Новость, которую распространил этот ресурс, можно было бы списать на желание «хайпануть» на теме «антироссийских поползновений» белорусских властей. Ведь, как известно, из-за уголовных дел, которые возбудили в Белоруссии против авторов «Регнума», у издания, мягко говоря, непростые отношения с официальным Минском. Но и белорусские издания, например Naviny.by, подтверждают – надпись действительно заменили.

          До этого момента над крышей ультрасовременного здания вокзала красовалась большая надпись «чыгуначны вакзал» («чыгунка» – железная дорога по-белорусски), а над входом было написано по-русски – «железнодорожный вокзал». Теперь же эту вывеску над входом в самом деле заменили на белорусско-английскую. Можно, конечно, предположить, что англоязычная надпись появилась по случаю Европейских игр, которые пройдут в Минске в этом году. «Это сделано для гостей Белоруссии, чтобы им было проще ориентироваться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш.

          Но ведь и игры уже вторые по счету, и все равно – непонятно, зачем было убирать русскую надпись?

          «Это происходит шестой год. По всему Минску, по всей Беларуси», – цитирует Regnum  телеграм-канал «Бульба престолов». Канал, судя по содержанию, критикует Батьку Лукашенко с антинационалистических позиций и обвиняет власти республики в заигрывании с поджигателями российско-белорусской розни. «Порой для более системного искоренения русского языка принимается подзаконный акт, будто это делает подобную практику более законной, – утверждают авторы телеграм-канала. – Это даже не столько плевок в лицо российских властей, сколько в собственных граждан, которые не говорят и не будут говорить на мове».

          Если материал «Регнума» вышел под заголовком «Уничтожение русского языка в Белоруссии – плевок в лицо белорусскому народу», то Русская служба Би-би-си демонстрирует другую крайность. В статье, озаглавленной не менее громко – «Русский язык – убийца белорусского?», утверждалось: «Две трети населения Белоруссии заявили о свободном владении белорусским языком... Но на уличных вывесках, по телевидению, радио, в разговорах на рынках или троллейбусах – русский». Статья датирована 2017 годом, когда, судя по словам источников «Регнума», вовсю шла ударная белорусизация. Виновником «господства русского языка» был назван Александр Лукашенко (которого, с другой стороны, обвиняют в попытках оторвать Белоруссию от России в угоду «нормализации отношений» с Западом).

          Добавим, что в материале Би-би-си довольно много странностей. Официальным языком Великого княжества Литовского там назван белорусский язык (что, скажем так, не совсем точно). И, что еще более странно, утверждается: «Советская борьба с буржуазным национализмом... привела к реформе белорусского языка. Латинский алфавит был заменен кириллицей». Вообще-то западнорусский письменный язык использовал кириллицу как минимум со времен Франциска Скорины, а созданная на польский лад «лацiнка» всегда была маргинальным вариантом. Но важнее понять, действительно ли белорусский язык вытесняет русский, или наоборот?  

          На ваш взгляд

           
          Как вы думаете, президент Белоруссии Лукашенко хочет оторвать свою страну от России или же наоборот сблизить?



          Обсуждение: 334 комментария
          Можно сказать, что перекос, только в другую сторону, наблюдался в начале 1990-х, в период после распада СССР и до прихода к власти Лукашенко. После 1991 года с подачи националистов из Белорусского народного фронта (БНФ) и подобных организаций статус белорусского языка как единственного государственного был закреплен в конституции республики. Лукашенко в 1995 году, через год после избрания президентом, провел референдум, узаконивший двуязычие. На вопрос «Хотите ли вы, чтобы русскому языку был придан статус, равный с белорусским языком?» положительно ответили 83,3% голосовавших. Это, заметим, при том, что, судя по ближайшей по времени переписи (1999 год), 81,2% населения республики составляли этнические белорусы, и 85,6% из них назвали белорусский родным языком.

          Теперь же экс-лидер БНФ Винцук Вячорка (он же Валентин Вечерко) жалуется Би-би-си, что «политика современных белорусских властей вернулась к советской практике».

          Но, как отмечает научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский, нынешняя практика отличается и от советской. «Во времена СССР белорусский язык был более развит, он занимал большее количество времени в СМИ в целом, а в местной сельской прессе имел доминирующее положение», – сказал Петровский газете ВЗГЛЯД. По его мнению, «сейчас идет дисгармонизация языкового пространства, сегодня белорусскому языку обучаются лишь в четверти школ республики, и эти школы находятся в основном в сельской местности». «Типичный языковой дисбаланс», – сетует собеседник.

          Но, возможно, это просто отображение реальной языковой ситуации – на каком языке разговаривает большинство населения, на таком в основном и ведется образование. В городах, согласно результатам переписи 2009 года, на русском языке разговаривают 81,9% населения. В сельской местности русскоговорящих – 36,1%. При этом русский считают родным в городах 49,8%, на селе – 17,7%. «Русский язык – равный белорусскому государственный язык, который имеет доминирующее коммуникативное положение в обществе», – констатирует Петр Петровский.

          И говорить о якобы возникшей в последнее время угрозе русскому языку в Белоруссии было бы некорректно, считает Кирилл Коктыш. «В реальности же никаких динамичных перемен нет, и русский язык в защите не нуждается, потому что на нем в Белоруссии говорят все, – заметил эксперт. – Что же касается смены вывески на вокзале в Минске, тут тоже ничего удивительного – давайте сделаем скидку на то, что Минск – это все же столица Белоруссии. И тут нет никакой политической или националистической подоплеки, это просто соблюдение здорового культурного баланса».

          Белорусские эксперты полагают, что для сохранения упомянутого культурного баланса надо придерживаться «ирландской модели». Петровский объясняет:

          «На уровне общения к белорусскому языку прибегают как к символической мере, подтверждающей идентичность. Роль белорусского языка в Белоруссии похожа на роль ирландского языка в Ирландии».

          Поясним: исконный ирландский кельтский язык в жизни используют 60–100 тысяч человек из 4,5 млн населения Ирландской Республики. При этом 1,5 млн хоть как-то владеют этим языком, он – государственный наряду с английским, указатели и вывески двуязычны и т.д. «В Ирландии нет проблем между по большей части англоязычными ирландцами», – подчеркивает Петровский.

          Но в случае с Белоруссией «есть политические силы, как на Западе, так и здесь, в Республике Беларусь, которые пытаются политизировать и стравливать оба языка», полагает собеседник.

          «Но украинский сценарий здесь не пройдет, – уверен Петровский. – Социологические исследования ЦИПИ (Центр изучения перспектив интеграции) показывают, что среди белорусскоязычных граждан доля условных русофобов точно такая же, как среди русскоязычных граждан республики – около 3–5%. Поэтому любая попытка раздуть языковой вопрос обречена, вбить клин между Россией и Белоруссией на основе языковой темы не получится». Хотя, прогнозирует эксперт, «попытки политизировать вопрос и стравить различные круги общества, и не просто стравить, а дискредитировать Республику Беларусь в глазах России, вбить клин между двумя братскими обществами» будут продолжаться.

          Но добавим, что «языковые решения», принятые без должного разъяснения – наподобие все той же замены надписей на вокзале – могут стать благодатной почвой для спекуляций и «разжигания».


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