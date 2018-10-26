Кто стравливает русский и белорусский языки

Признаком «уничтожения русского языка в Белоруссии» назвали в прессе демонтаж русскоязычной вывески над центральным входом в минский вокзал. Одни уверяют, что это просто подготовка к II Европейским играм в белорусской столице, другие пугают: возвращается тотальная белорусизация, как в начале 1990-х. Действительно ли русский язык становится уязвимым в братской республике?
«На железнодорожном вокзале Минска сменили вывеску: русскоязычную надпись заменили на белорусскоязычную с дублированием на английском языке», – сообщило агентство Regnum. Новость, которую распространил этот ресурс, можно было бы списать на желание «хайпануть» на теме «антироссийских поползновений» белорусских властей. Ведь, как известно, из-за уголовных дел, которые возбудили в Белоруссии против авторов «Регнума», у издания, мягко говоря, непростые отношения с официальным Минском. Но и белорусские издания, например Naviny.by, подтверждают – надпись действительно заменили.
До этого момента над крышей ультрасовременного здания вокзала красовалась большая надпись «чыгуначны вакзал» («чыгунка» – железная дорога по-белорусски), а над входом было написано по-русски – «железнодорожный вокзал». Теперь же эту вывеску над входом в самом деле заменили на белорусско-английскую. Можно, конечно, предположить, что англоязычная надпись появилась по случаю Европейских игр, которые пройдут в Минске в этом году. «Это сделано для гостей Белоруссии, чтобы им было проще ориентироваться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш.
Но ведь и игры уже вторые по счету, и все равно – непонятно, зачем было убирать русскую надпись?
«Это происходит шестой год. По всему Минску, по всей Беларуси», – цитирует Regnum телеграм-канал «Бульба престолов». Канал, судя по содержанию, критикует Батьку Лукашенко с антинационалистических позиций и обвиняет власти республики в заигрывании с поджигателями российско-белорусской розни. «Порой для более системного искоренения русского языка принимается подзаконный акт, будто это делает подобную практику более законной, – утверждают авторы телеграм-канала. – Это даже не столько плевок в лицо российских властей, сколько в собственных граждан, которые не говорят и не будут говорить на мове».
Если материал «Регнума» вышел под заголовком «Уничтожение русского языка в Белоруссии – плевок в лицо белорусскому народу», то Русская служба Би-би-си
демонстрирует другую крайность. В статье, озаглавленной не менее громко – «Русский язык – убийца белорусского?», утверждалось: «Две трети населения Белоруссии заявили о свободном владении белорусским языком... Но на уличных вывесках, по телевидению, радио, в разговорах на рынках или троллейбусах – русский». Статья датирована 2017 годом, когда, судя по словам источников «Регнума», вовсю шла ударная белорусизация. Виновником «господства русского языка» был назван Александр Лукашенко (которого, с другой стороны, обвиняют в попытках оторвать Белоруссию от России в угоду «нормализации отношений» с Западом).
Добавим, что в материале Би-би-си довольно много странностей. Официальным языком Великого княжества Литовского там назван белорусский язык (что, скажем так, не совсем точно). И, что еще более странно, утверждается: «Советская борьба с буржуазным национализмом... привела к реформе белорусского языка. Латинский алфавит был заменен кириллицей». Вообще-то западнорусский письменный язык использовал кириллицу как минимум со времен Франциска Скорины, а созданная на польский лад «лацiнка» всегда была маргинальным вариантом. Но важнее понять, действительно ли белорусский язык вытесняет русский, или наоборот?
Можно сказать, что перекос, только в другую сторону, наблюдался в начале 1990-х, в период после распада СССР и до прихода к власти Лукашенко. После 1991 года с подачи националистов из Белорусского народного фронта (БНФ) и подобных организаций статус белорусского языка как единственного государственного был закреплен в конституции республики. Лукашенко в 1995 году, через год после избрания президентом, провел референдум, узаконивший двуязычие. На вопрос «Хотите ли вы, чтобы русскому языку был придан статус, равный с белорусским языком?» положительно ответили 83,3% голосовавших. Это, заметим, при том, что, судя по ближайшей по времени переписи (1999 год), 81,2% населения республики составляли этнические белорусы, и 85,6% из них назвали белорусский родным языком.
Теперь же экс-лидер БНФ Винцук Вячорка (он же Валентин Вечерко) жалуется Би-би-си, что «политика современных белорусских властей вернулась к советской практике».
Но, как отмечает научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский, нынешняя практика отличается и от советской. «Во времена СССР белорусский язык был более развит, он занимал большее количество времени в СМИ в целом, а в местной сельской прессе имел доминирующее положение», – сказал Петровский газете ВЗГЛЯД. По его мнению, «сейчас идет дисгармонизация языкового пространства, сегодня белорусскому языку обучаются лишь в четверти школ республики, и эти школы находятся в основном в сельской местности». «Типичный языковой дисбаланс», – сетует собеседник.
Но, возможно, это просто отображение реальной языковой ситуации – на каком языке разговаривает большинство населения, на таком в основном и ведется образование. В городах, согласно результатам переписи 2009 года, на русском языке разговаривают 81,9% населения. В сельской местности русскоговорящих – 36,1%. При этом русский считают родным в городах 49,8%, на селе – 17,7%. «Русский язык – равный белорусскому государственный язык, который имеет доминирующее коммуникативное положение в обществе», – констатирует Петр Петровский.
И говорить о якобы возникшей в последнее время угрозе русскому языку в Белоруссии было бы некорректно, считает Кирилл Коктыш. «В реальности же никаких динамичных перемен нет, и русский язык в защите не нуждается, потому что на нем в Белоруссии говорят все, – заметил эксперт. – Что же касается смены вывески на вокзале в Минске, тут тоже ничего удивительного – давайте сделаем скидку на то, что Минск – это все же столица Белоруссии. И тут нет никакой политической или националистической подоплеки, это просто соблюдение здорового культурного баланса».
Белорусские эксперты полагают, что для сохранения упомянутого культурного баланса надо придерживаться «ирландской модели». Петровский объясняет:
«На уровне общения к белорусскому языку прибегают как к символической мере, подтверждающей идентичность. Роль белорусского языка в Белоруссии похожа на роль ирландского языка в Ирландии».
Поясним: исконный ирландский кельтский язык в жизни используют 60–100 тысяч человек из 4,5 млн населения Ирландской Республики. При этом 1,5 млн хоть как-то владеют этим языком, он – государственный наряду с английским, указатели и вывески двуязычны и т.д. «В Ирландии нет проблем между по большей части англоязычными ирландцами», – подчеркивает Петровский.
Но в случае с Белоруссией «есть политические силы, как на Западе, так и здесь, в Республике Беларусь, которые пытаются политизировать и стравливать оба языка», полагает собеседник.
«Но украинский сценарий здесь не пройдет, – уверен Петровский. – Социологические исследования ЦИПИ (Центр изучения перспектив интеграции) показывают, что среди белорусскоязычных граждан доля условных русофобов точно такая же, как среди русскоязычных граждан республики – около 3–5%. Поэтому любая попытка раздуть языковой вопрос обречена, вбить клин между Россией и Белоруссией на основе языковой темы не получится». Хотя, прогнозирует эксперт, «попытки политизировать вопрос и стравить различные круги общества, и не просто стравить, а дискредитировать Республику Беларусь в глазах России, вбить клин между двумя братскими обществами» будут продолжаться.
Но добавим, что «языковые решения», принятые без должного разъяснения – наподобие все той же замены надписей на вокзале – могут стать благодатной почвой для спекуляций и «разжигания».