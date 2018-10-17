Зачем украинский министр учит белорусов их родному языку

Проходящий в Белоруссии Первый форум регионов ознаменовался громким скандалом. Выступивший перед участниками украинский вице-премьер Геннадий Зубков призвал белорусов не говорить по-русски. Однако просьбу проигнорировал даже посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим. Как реагировать белорусам на такое поведение министра? И чего хотят добиться украинские официальные лица?

На проходящем в Гомеле Первом форуме регионов Белоруссии и Украины произошел курьез. Украинский вице-премьер Геннадий Зубко, который отвечает в правительстве за сферу ЖКХ, попросил участников выступать на белорусском, а не на русском языке. «Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», – сказал он.

Зубко посетовал, что на прошедшем две недели назад заседании украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества рабочим языком был выбран русский. Впрочем, белорусские участники форума продолжили выступать на русском. К ним присоединился и посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

Напомним, согласно конституции Белоруссии, государственными языками в республике являются белорусский и русский (получил этот статус после прошедшего в 1995 году референдума, тогда это решение поддержали 83,3% населения). Россия прилагает серьезные усилия по популяризации русского языка в Белоруссии. Этим, в частности, занимается Россотрудничество. В начале октября глава ведомства Элеонора Митрофанова пообещала расширить масштабы этой работы. Уже сейчас в республике проходят курсы повышения квалификации для учителей русского языка, образовательные программы для журналистов, пишущих на русском.

Как известно, белорусский лидер Александр Лукашенко вообще говорит исключительно на русском языке. Летом прошлого года он заявил о важности русского языка для страны.

«Хочу подчеркнуть, что русский язык для нас не чужой. Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его. И сегодня в нашей стране он имеет статус государственного наравне с белорусским», – говорил президент, который ранее обещал не допускать в республике «лингвистических дискуссий».

Украина же старательно игнорирует многочисленные просьбы воздерживаться от провокационных антироссийских заявлений и поучительного тона в отношении внутренних реалий Белоруссии. Директор Аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский назвал ожидаемым то, что Украина будет пытаться использовать форум в политических целях в связи с предстоящими президентскими выборами.

{related}«Украинская правящая верхушка сейчас пытается продемонстрировать, что они являются большими националистами, чем те радикалы, которые действуют в политическом поле», – сказал Шпаковский газете ВЗГЛЯД.

Шпаковский особо подчеркнул, что в Белоруссии два государственных языка и никто не ставит вопрос, какой из них предпочтительнее. «Белорусы считают русский для себя таким же родным языком, как и белорусский. Поэтому выступать и общаться на русском языке для них вполне естественно. Уж точно мы, белорусы, не будем прислушиваться в данной ситуации к мнению украинских товарищей», – сказал Шпаковский.

Он указал, что украинская практика показывает деструктивность подобной политики и «свое государство они довели до абсурда, поэтому поучительный тон в общении с белорусами совершенно не уместен».

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский крайне негативно оценил умственные способности Зубко. «Мозгов не хватает, вот и считает, что вправе поучать белорусов», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД, добавив, что тут уместнее всего был бы легендарный комментарий главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Для них не суть дела важна, а эта формальность. Не говорить по-русски выглядело бы, как будто мы с белорусами заодно против России, в этом их задача», – прокомментировал Погребинский действия украинских политиков.

«Мол, мы и так друг друга хорошо понимаем, если отказываемся от русского языка. То есть мы можем быть братьями, а вот там у нас не братья»,

– объяснил он.

Однако белорусский философ и методолог Владимир Мацкевич призвал «не высасывать сенсации» из заявления Зубко, в чьих словах он не увидел никакого поучительного тона. «В этом есть доля подзадоривания или подначки. Но это обычное заявление, как говорится, по ходу ведения беседы... Но в общем украинцы и белорусы могут разговаривать на своем языке и понимать друг друга. Белорусам и украинцам русский язык не нужен как язык белорусско-украинского общения», – сказал Мацкевич газете ВЗГЛЯД.