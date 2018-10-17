Вице-премьер Украины попросил не говорить по-русски в Белоруссии

Вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко попросил участников форума регионов Белоруссии и Украины не выступать на русском языке.

«Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», – цитирует РИА «Новости» выступление Зубко.

Он напомнил, что двумя неделями ранее на заседании украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества рабочим языком был выбран русский.

Несмотря на просьбу, белорусские участники форума продолжили выступать на русском. Кроме того, посол Украины в Минске Игорь Кизим также использовал русский язык.

Первый форум регионов Белоруссии и Украины проходит 25 и 26 октября в Гомеле.

Украинские власти постоянно предпринимают попытки ограничить использование русского языка. В четверг облсовет Житомира принял решение ввести мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». В сентябре 2018 года подобное решение принял областной совет Львова.

На прошлой неделе депутаты Херсонского городского совета приняли решение о лишении русского языка статуса регионального.