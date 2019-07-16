На Украине признали, что власти считают жителей страны «дебилами»

Власти Украины считают жителей страны «дебилами», что может плохо закончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

По словам политика, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране является «негласным и подлым способом ограбления украинского народа», сообщает телеканал «112 Украина».

Эти средства, по мнению Червоненко, идут не только на погашение кредита МВФ, но и «в карман руководству «Нафтогаза».

«Сколько власть будет держать людей за дебилов? Неужели не понимают, что это может очень плохо кончиться экономически, политически – терпение может лопнуть. Украинский бунт страшный, но самое страшное, что возглавят этот бунт такие активисты типа Порошенко», – сказал он.

Ранее депутат Рады рассказал о требовании МВФ к Украине покупать дорогой газ.

Напомним, Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища голубое топливо, закупленное по реверсу в Европе.

При этом с 2014 года Киев в рамках сотрудничества с МВФ неоднократно повышал цену на газ для граждан. Например, в 2013 году 1 тыс. кубометров газа стоила для населения 725 гривен, а в 2016-м – почти 7 тыс. гривен. С ноября 2018 года цена выросла еще на 23,5%. Все это неизбежно влечет за собой рост тарифов ЖКУ.

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