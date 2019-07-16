Музеи Крыма напомнили суду в Амстердаме о необходимости вернуть скифское золото

Музеи Крыма выразили надежду на справедливое решение суда в Амстердаме и возвращение в регион коллекции скифского золота, поскольку эти артефакты были найдены на полуострове и являются частью его истории.

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин выразил надежду «на справедливое решение суда в Амстердаме, благодаря которому коллекция скифского золота вернулась бы в Крым», передает ТАСС.

«Эти артефакты должны вернуться в наши музеи», – подчеркнул Мальгин.

Директор музея истории и культуры крымских татар (Ханский дворец) Мерьем Сейтумерова назвала экспонаты «достоянием народа» и «крымской историей» и подчеркнула, что они должны вернуться на полуостров.

«Мы не можем говорить, что там наиболее ценно – там ценное все. И мы ждем возвращения наших ценностей, поэтому границы государств не имеют в этом случае никакого значения. Это история, ее надо вернуть сюда, в Крым», – сказала Сейтумерова.

Как ожидается, во вторник апелляционный суд Амстердама должен вынести решение по делу о скифском золоте. Коллекция, вокруг которой развернулась судебная тяжба, состоит из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью свыше 1 млн евро. В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, – Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический».

Коллекция «скифского золота» была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, незадолго до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский подчеркивал, что межмузейные отношения с Нидерландами будут прекращены в случае невозвращения скифского золота в Крым судом Амстердама.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг скифского золота.

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