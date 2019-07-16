Пушков ответил на призыв Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв солиста украинской группы «Океан Эльзы» сажать в тюрьму за «несанкционированные переговоры» с Россией.

«С учетом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию – пусть поет хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдемся без Вакарчука и без Эльзы», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне Вакарчук призвал ввести на Украине уголовную ответственность за переговоры с Россией, увязав свою инициативу с переговорами Виктора Медведчука и Юрия Бойко с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

Напомним, 10 июля Медведчук и Бойко встретились в Москве с Медведевым, обсудив межпарламентское взаимодействие России и Украины, ситуацию с транзитом газа. Также «Оппозиционная платформа» договорилась о сотрудничестве с «Единой Россией».

До этого они провели встречу в марте, где обсудили транзит газа через Украину. Тогда на встрече Медведев заявил, что не видит от действующей украинской власти серьезных шагов по вопросам в газовой сфере.