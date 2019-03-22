Медведев дал сигнал Украине определиться по газовому вопросу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после встречи с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко заявил, что не видит серьезных шагов от действующей власти Украины по вопросу в газовой сфере.

«Отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса. В этом году истекает срок действия соглашения в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше. Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем», – сообщил премьер в Twitter.

22 марта Медведев провел встречу с Бойко лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, где обсудил вопросы транзита газа через Украину.

Отношения между Россией и Украиной находятся в глубоком кризисе. В этом году истекает срок действия соглашения в газовой сфере и необходимо определиться, что делать дальше. Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем pic.twitter.com/W9xGdvgncD — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 22 марта 2019 г.

Бойко заявил, что прямые поставки газа из России снизят тарифы на коммунальные услуги на Украине.

На встрече глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что Россия может поставлять газ Украине на четверть дешевле, чем сейчас за него платят украинские потребители.

Визитом Бойко в Россию заинтересовалась Служба безопасности Украины.