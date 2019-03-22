СБУ заинтересовалась визитом Бойко и Медведчука в Россию

СБУ заинтересовалась визитом кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в Россию.

«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

Также там не исключили возможной связи визита украинских политиков с «предупрежденным» СБУ терактом в метро Харькова.

«Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль», – приводится в сообщении цитата главы СБУ Василия Грицака.

Грицак предположил, что Россия пытается заставить украинские спецслужбы «переключиться» на другой объект, «чтобы способствовать приведению к власти тех, кто устраивает лично [президента России] Владимира Путина».

Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в Москве встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.