Бойко сказал, какую выгоду получат простые украинцы от предложения России по газу

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что прямые поставки газа из России снизят тарифы на коммунальные услуги на Украине.

«Мы считаем, что прямые контракты с Газпромом по покупке газа на восточной границе, а не беря газ из Европы, приведут к значительному уменьшению цены на коммунальные тарифы в нашей стране и цен на продукцию», – сказал Бойко по результатам встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером, передает РИА «Новости».

Также кандидат выступил за восстановление отношений с Россией, в том числе торговых.

По словам Бойко, прошедшие переговоры стали важным начальным этапом.

«Понятно, что они [переговоры] будут продолжены, но есть понимание у руководства правительства РФ, что ситуацию надо улучшать и восстанавливать экономические отношения», – отметил Бойко.

Напомним, ранее стало известно, что премьер Медведев проводит в Москве встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

В ходе переговоров Бойко заявил о готовности предложить России различные варианты продления транзитного контракта по газу, а Миллер заявил, что Газпром может поставлять украинским потребителям газ на четверть дешевле.