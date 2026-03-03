Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
ВВС Израиля атаковали резиденцию президента Ирана в Тегеране
ЦАХАЛ заявил об уничтожении правительственных объектов в центре иранской столицы
В центре Тегерана нанесены авиаудары по крупному правительственному комплексу, под бомбардировку попали президентская резиденция, здание Совета национальной безопасности и другие стратегические объекты.
Армия обороны Израиля сообщила о нанесении серии точечных ударов по правительственному кварталу, занимающему несколько улиц в центре города, передает ТАСС. Военные заявили об уничтожении стратегически важных объектов иранского режима.
«Израильские ВВС нанесли удар и уничтожили объекты на территории комплекса зданий иранского режима в самом центре Тегерана. В ходе удара по комплексу были сброшены многочисленные боеприпасы на здание президентской резиденции и здание Высшего совета национальной безопасности», – говорится в заявлении ведомства.
Также целями атаки стали место сбора высшего руководства, ответственного за принятие решений в сфере безопасности, и учреждение для подготовки военных офицеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и США в субботу начали наносить массированные ракетные удары по территории Ирана. В результате комбинированной атаки на правительственный комплекс погиб верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.
В ответ иранские военно-воздушные силы разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.