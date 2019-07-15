Вакарчук предложил сажать украинских политиков за переговоры с Россией

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук выступил с инициативой ввести уголовную ответственность за переговоры с представителями России.

По его мнению, за проведение переговоров, не уполномоченными органами государственной власти, должно предусматриваться 13-15 лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сепаратные переговоры нужно приравнять к государственной измене» – уверен Вакарчук.

Он отметил, что подобная инициатива вызвана фактом переговоров представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь» с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве.

10 июля Виктор Медведчук и Юрий Бойко встретились с Медведевым. Обсуждалось межпарламентское взаимодействие России и Украины, ситуация с транзитом газа. Также «Оппозиционная платформа» договорилась о сотрудничестве с «Единой Россией».

До этого они провели встречу в марте, где обсудили транзит газа через Украину. Тогда на встрече Медведев заявил, что не видит от действующей украинской власти серьезных шагов по вопросам в газовой сфере.